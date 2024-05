Champions League: So plant der BVB die Mega-Party im Falle eines Finaltriumphs gegen Real Madrid

Nächsten Samstag bestreitet der BVB das wohl wichtigste Spiel in der aktuellen Saison. Der sportliche Fokus liegt ganz klar auf der Herkules-Aufgabe gegen Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Ganz Dortmund fiebert dem Finale der Champions League entgegen. Der Hype, Teil davon zu sein, ist gigantisch.

{ "placeholderType": "MREC" }

BVB-Hype vor dem Finale gegen Real Madrid

Über 400.000 Ticket-Anfragen sind laut dem BVB für das Spiel in London eingegangen. Damit könnte das 90.000 Zuschauer fassende Wembley-Stadion viermal gefüllt werden. Doch nur 25.000 Fans durften sich über eine Zusage freuen. Möglich, dass auch darüber hinaus einige BVB-Anhänger nach London kommen, um die Public-Viewing-Angebote der Engländer in der Stadt in Anspruch zu nehmen.

Für alle Daheimgebliebenen wird es an drei zentralen Orten „Rudelgucken“ geben: Am Fredenbaumplatz, Hansaplatz und in der Westfalenhalle. Weil das Spiel im öffentlich-rechtlich übertragen wird, anders als noch beim Saisonfinale, werden auch zahlreiche Kneipen und Bars Public-Viewing anbieten.

Dortmund plant Titelfeier mit Auto-Korso und Eintrag ins goldene Buch

Klar ist: Die Sause, im Falle eines Titelgewinns, wird für die Mannschaft direkt nach dem Spiel in London beginnen und bis in die führen Morgenstunden gehen. Doch auch am Folgetag, bei der Rückkehr nach Dortmund wird einiges geboten sein. „Wir haben richtig Bock darauf“, verriet Oberbürgermeister Thomas Westphal im Hinblick auf die Titelfeier.

{ "placeholderType": "MREC" }

Los gehen soll es am Sonntag, 02.06., nach der Rückreise der Mannschaft von Trainer Edin Terzic mit dem Eintrag ins goldene Buch der Stadt. Anschließend, ab circa 16:09 Uhr, soll der Henkelpott im Rahmen eines Auto-Korsos durch Dortmund, den Fans präsentiert werden. Die Route verläuft natürlich um das Herzstück der Dortmunder, um den Borsigplatz, der in einem schwarz-gelben Farbenmeer getaucht sein wird. Weiter geht es über die Weißenburgstraße auf den Wall. Das Ziel: Das Westentor, rund zweieinhalb Kilometer entfernt vom Signal Iduna Park. Erwartet wird die Mannschaft dort gegen 20:09 Uhr, dem offiziellen Ende. Gut möglich, dass die Mannschaft nach dem vierstündigen Korso noch eigenständig weiterzieht, sollten dann überhaupt noch Kaltreserven über sein.

BVB-Titelfeier - bis zu 300.000 Fans werden erwartet

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange rechnet mit etwa 250.000 bis 300.000 feiernden Menschen und spricht dabei von einer „guten Gelegenheit“, um Abläufe vor der Europameisterschaft einzustudieren. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werde man sich „stark aufstellen“. Mehrere Hundertschaften sollen an beiden Tagen im Einsatz sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zwei Herkules-Aufgaben liegen also vor den euphorisierten Dortmundern. Sportlich, das Spiel gegen Real Madrid und organisatorisch die Titel-Sause.