Champions League: Warum Ottmar Hitzfeld die BVB-Einladung ablehnt

Mit dem Titelgewinn in der Champions League 1997 hat sich Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund unsterblich gemacht.

Im Endspiel am Samstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER ) kann der BVB gegen Real Madrid erneut Geschichte schreiben.

Hitzfeld würde sich über den Dortmunder Triumph in der Königsklasse „unglaublich freuen. Meine Jahre in Dortmund gehören zu den schönsten in meinem Leben. Natürlich war auch die Zeit bei Bayern München prägend und eindrucksvoll“, sagte der 75-Jährige der Bild.