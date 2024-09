"Der Erbe von Bellingham ist Dortmunds Retter"

Für Dortmund -Trainer Nuri Sahin sollte sich seine Einwechslung in der 68. Minute als wahrer Glücksgriff erweisen . Für die Schlussphase im Champions-League -Gruppenspiel in Brügge brachte er Jamie Gittens für Marcel Sabitzer. Eine weise Entscheidung.

Erst traf der Außenstürmer in der 73. Minute quasi aus dem Nichts zum 1:0 - auch weil sein Schuss durch gleich zwei Brügge-Spieler abgefälscht wurde. In der 86. Minute brillierte er dann mit einer starken Einzelleistung und versenkte den Ball aus nahezu identischer Position zum 2:0. Ein weiteres Jokertor durch Stuttgart-Neuzugang Serhou Guirassy sorgte schließlich für den Endstand.

Englische Presse schwärmt von Gittens

Kein Wunder, dass Gittens Leistung auch in seiner Heimat nicht unbemerkt blieb. „Der Erbe von Jude Bellingham ist Dortmunds Retter“, titelte die Sun in Anspielung auf den Real-Star, der in Dortmund seinen großen Durchbruch schaffte und im Sommer 2023 für eine dreistellige Millionensumme zu den Königlichen wechselte.

Starke Leistung für den BVB

Wenig überraschend gab es in der Folge viel Lob für den Matchwinner. So lobte Emre Can, Gittens habe ein „sehr starkes Spiel gemacht und uns mit seinen Toren geholfen“. Sportdirektor Sebastian Kehl frohlockte: „Es sind einfach Einzelaktionen, die so ein Spiel entscheiden. Wenn Jamie im 16er ist, ist er einfach nicht mehr zu verteidigen.“