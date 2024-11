Champions League: Celtic - RB Leipzig heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 05.11.2024 • 17:50 Uhr RB Leipzig steht in der Königsklasse mit null Punkten unter Zugzwang. Am Dienstag steht am 4. Spieltag das Spiel bei Celtic Glasgow auf dem Programm. So können Sie Celtic gegen Leipzig live im TV und Stream verfolgen.

Null Punkte nach drei Spielen: RB Leipzig steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Nach der Niederlage gegen den FC Liverpool geht es für die Sachsen am 4. Spieltag der Königsklasse auf die Insel. Am Dienstag, 5. November, trifft das Team von Coach Marco Rose um 21.00 Uhr beim schottischen Klub Celtic Glasgow an (LIVETICKER).

Nach dem Liga-Dämpfer bei Borussia Dortmund (1:2) müssen endlich die ersten Punkte her - sonst wird es eng mit der K.o.-Runde. „Oftmals war es so, dass wir in der Bundesliga das Quäntchen Glück hatten und dann in der Champions League nicht. Vielleicht ist es jetzt die Woche andersherum“, sagte Orban vor dem schwierigen Auswärtsspiel im Hexenkessel Celtic Park „Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn wir in Glasgow die ersten Punkte sammeln. Das wäre wichtig in Richtung Weiterkommen für die Playoffs.“

So können Sie die Champions-League-Partie Celtic Glasgow gegen RB Leipzig heute live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

CL: Leipzig mit schwerem Auftaktprogramm

Nach den Auftakt-Krachern gegen die Schwergewichte Atlético Madrid (1:2), Juventus Turin (2:3) und FC Liverpool (0:1) hofft RB nun endlich auf den ersten Sieg, denn Platz 34 von 36 Teams ist nicht der Anspruch des ambitionierten Bundesligisten.

Die Top acht zu erreichen, und damit direkt das Achtelfinale, kann angesichts des Rückstandes zwar aktuell nicht die Priorität sein. Es gilt jedoch, sich zumindest auf Rang 24 vorzurobben und somit das Ticket für die Playoffs zu lösen. In den übrigen fünf Partien, in denen mit Inter Mailand nur noch ein Top-Klub und sonst vermeintlich leichtere Gegner wie Sturm Graz oder eben Glasgow warten, kann sich das Team von Trainer Marco Rose kaum Ausrutscher leisten.

Celtic kassiert 1:7-Klatsche gegen BVB

Celtic Glasgow erlebte in dieser Champions-League-Saison bereits Höhen und Tiefen. Dem 5:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava folgte eine bittere 1:7-Pleite bei Borussia Dortmund. Am 3. Spieltag erkämpften sich die Schotten ein 0:0 bei Atalanta Bergamo.

Celtic gegen Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen:

Celtic Glasgow: Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Valle - C. McGregor - Engels, Hatate - Kühn, Furuhashi, Maeda

RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Klostermann, Orban, Henrichs - A. Haidara, Kampl - Baumgartner, Nusa - Openda, Sesko

