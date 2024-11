War’s das für Donnarumma? "Kann einzig schlechte Stimmung verbreiten"

„Luis Enrique hat sich also getraut in einem solch wichtigen Spiel eine Ikone wie Donnarumma draußen zu lassen “, war im Presseraum der Allianz Arena zu hören.

Das ewige Torwart-Duell bei PSG

Safonov sollte Pressing entgegenwirken

Dass es auch in der Königsklasse soweit kommen und der Russe in einer richtungsweisenden Partie zwischen den Pfosten stehen würde, war dann aber eine dicke Überraschung. Luis Enrique war sich sicher, dass Safonov gegen das hohe Pressing der Bayern besser geeignet wäre, mit technisch bessere Eigenschaften als sein direkter Konkurrent.

„Safonov verkörpert keineswegs Weltklasse, auch wenn er einige gute Bälle halten konnte, als er beispielsweise den Schuss von Musiala an den Pfosten lenkte“, sagte Alonzo. „Zwar ist Donnarumma technisch limitiert und in der Luft immer wieder unsicher, aber auf der Linie ist er bärenstark und sicherlich besser als seine neuen Konkurrenten.“

Wer wird nun an diesem Samstag beim Heimspiel gegen den FC Nantes in der Ligue 1 und danach in Salzburg (10.12) in der Champions League bei einem eminent wichtigen Spiel um die europäische Zukunft der Franzosen im Tor stehen? Man darf recht gespannt sein...