Matthäus wird deutlich: "Das ganz große Problem bei Bayern"

Nach der Champions-League-Pleite des FC Bayern in Rotterdam findet Lothar Matthäus deutliche Worte. Der Rekordnationalspieler hat das „große Problem“ beim deutschen Rekordmeister ausgemacht.

Der FC Bayern hat mit der 0:3-Niederlage in Rotterdam einen heftigen Rückschlag erlitten, der direkte Einzug ins Achtelfinale der Champions League ist in weite Ferne gerückt. Lothar Matthäus meint, die Ursache für den sportlichen Misserfolg ausgemacht zu haben.

„Die Chancenverwertung ist das ganz große Problem bei Bayern“, kreidete der RTL -Experte dem deutschen Rekordmeister an.

Bayern-Offensive verzweifelt an Bijlow

Ganze 30 Torschüsse gaben die Münchner am Mittwochabend ab - ohne einen einzigen Torerfolg. „Sie haben viele Chancen liegengelassen“, merkte Matthäus an und fügte hinzu: „Auch in der Defensive haben sie viele Fehler gemacht.“