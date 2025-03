Champions League: Aus dem Ruhestand zum gefeierten Helden - Barca-Keeper überragt

Eigentlich war er schon weg vom Fenster. Im August 2024 sorgte die emotionale Rücktrittsankündigung von Wojciech Szczesny für Aufsehen in der Fußballwelt. Nach über 500 Pflichtspielen erklärte der 34 Jahre alte Keeper, dass sich sein Körper zwar noch bereit fühle, sein Herz aber nicht mehr.

Dass der erfahrene polnische Torhüter etwas mehr als ein halbes Jahr später in der Champions League zum gefeierten Helden aufsteigt, war damals kaum abzusehen. Doch genau das geschah am Mittwochabend: Als Schlussmann des FC Barcelona legte Szczesny den Grundstein für einen hart erkämpften 1:0-Sieg in Unterzahl gegen Benfica Lissabon.