Karl wie Messi? Matthäus mit großem Vergleich

Stefan Schnürle , Julius Schamburg 24.10.2025 • 10:26 Uhr Lennart Karl ist nach seinem Traumtor in aller Munde. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schwärmt - und fühlt sich an einen Weltstar erinnert.

Lennart Karls historischer Treffer ging auch an Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nicht spurlos vorbei und erinnert ihn sogar an Weltstar Lionel Messi.

„Dieses Tor hat mich an jemand erinnert, der den Ballon d‘Or schon sieben oder acht Mal gewonnen hat, nämlich an Messi. Also das Tor selbst“, sagte Matthäus am Donnerstagabend bei RTL.

Champions League: Karl trifft historisch

Karls Zaubersolo und sein linker Hammer in den rechten Winkel leiteten den 4:0 (3:0)-Sieg der Bayern über Club Brügge ein. Zudem stieg der Youngster zum jüngsten Torschützen der Münchner und jüngsten deutschen Torschützen überhaupt in der Champions League auf.

„Harry Kane kannte ihn vor der Saison vielleicht noch gar nicht, weil er gesagt hatte, der Kader ist ein bisschen klein. Ich habe gesagt, der Kader ist nicht klein, weil man hat junge Spieler“, stellte Matthäus klar: „Man will ja bei Bayern auch mit den Eigengewächsen aus dem Campus in Zukunft arbeiten. Lennart Karl ist schon seit Jahren ein Thema in München.“

Was Matthäus an Bayern-Juwel Karl begeistert

Besonders die Geschwindigkeit, das Selbstvertrauen, der gute Abschluss und das Dribbling von Karl haben es Matthäus angetan: „Er hat alles, was ein Offensivspieler heutzutage mitbringen muss.“

Das 17 Jahre alte Ausnahmetalent sei zwar „ziemlich klein, deshalb aber auch sehr wendig“.

Matthäus machte aber auch deutlich, dass es bis in Messis Sphären noch ein weiter Weg sei.

„Aber ich bin überzeugt, dass man bei Bayern weiß, wie man mit so einem jungen Spieler umzugehen hat. Deshalb kommt er sporadisch zum Einsatz und wenn er immer so zum Einsatz kommt wie am Mittwoch, dann wird der FC Bayern eine große Freude an ihm haben“, legte sich der RTL-Experte fest.

Karl? Basler reagiert reserviert

Schon am Mittwochabend hatte DAZN-Experte Sami Khedira den Youngster mit Messi verglichen.

„Jetzt nicht wieder eine Schlagzeile daraus machen, aber die Bewegung hat ein bisschen was von Messi“, sagte Khedira.