"Ich sage nichts mehr": Skurriles TV-Interview mit Van Dijk und Rooney

Felix Kunkel 05.11.2025 • 18:08 Uhr Das verbale Geplänkel zwischen Virgil van Dijk und Wayne Rooney geht weiter. Nach dem Sieg gegen Real treffen der Liverpool-Kapitän und die United-Legende direkt aufeinander.

Van Dijk sprach zunächst allgemein über den öffentlichen Druck der vergangenen Wochen: „In einer Welt voller Chaos muss man versuchen, ruhig zu bleiben und die Dinge aus der richtigen Perspektive zu betrachten. Es gibt noch so viele Spiele zu spielen, es kann noch so viel passieren. Zu diesem Zeitpunkt war der Lärm sehr groß.“

Moderatorin Gabby Logan hakte nach, ob van Dijk eine bestimmte Person meine - und zielte offenbar auf Rooney ab, der zuletzt das Verhalten der Liverpool-Führungsspieler van Dijk und Mohamed Salah während der Formkrise als „große Sorge“ bezeichnet hatte.

Van Dijk: Kritik ist teils „übertrieben“

Van Dijk winkte allerdings ab: „Nein, tue ich nicht. Es ist sehr wichtig, die Dinge im Blick zu behalten, sich auf die Arbeit zu konzentrieren und aus der Situation herauszukommen, denn wir haben Qualität, das ist nicht das Problem.“

Grundsätzlich finde er es gut, „wenn ehemalige Spieler, die auf höchstem Niveau gespielt haben und schwierige Momente gemeistert haben, Dinge in die richtige Perspektive rücken“.

Rooney: „Ich sage nichts mehr“

An dieser Stelle mischte sich Rooney mit einem Lächeln ein und sagte etwas scherzhaft gemeint: „Ich sage nichts mehr, ich glaube, ich habe sie angespornt und ihnen zu einer Siegesserie verholfen.“

Dann verteidigte der ehemalige Nationalstürmer seine geäußerte Kritik: „Was ich gesagt habe, war fair, wenn man die Premier League gewinnt und dann eine Serie hinlegt, in der man mehrere Spiele hintereinander verliert, was man vom Liverpool der letzten Jahre nicht erwartet hätte.“

Auch an van Dijk richtete er sich: „Virgil, als Kapitän ist das deine Chance, die Spieler anzuführen, und genau das habe ich gemeint. Ich denke, das kommt im Fußball vor, und ich finde, Virgil und die Mannschaft haben großartig darauf reagiert.“

Van Dijk widerspricht Rooney direkt

Van Dijk entgegnete ruhig, aber bestimmt: „Ich denke, wenn man sich die Spiele ansieht, übernehme ich definitiv Verantwortung.“ Er wolle für die Mannschaft stets Leistung bringen, besonders „wenn wir als Team eine schwere Zeit durchmachen“.