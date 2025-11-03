FC Liverpool: Van Dijk weist Rooney zurecht: "Faule Kritik"

Felix Kunkel 03.11.2025 • 20:26 Uhr Virgil van Dijk reagiert auf die Kritik von Wayne Rooney am FC Liverpool - und wird deutlich. Die United-Legende hatte speziell die Führungsspieler der Reds kritisiert.

Die zuletzt schwachen Resultate des FC Liverpool haben den Reds in den vergangenen Wochen einige Kritik eingebracht - auch Manchester-United-Legende Wayne Rooney äußerte sich mehrfach kritisch. Nun reagierte Liverpools Kapitän Virgil van Dijk auf die Aussagen des Ex-Profis.

„Ich habe ihn letztes Jahr nicht gehört“, stellte der Abwehrchef nach dem 2:0-Sieg gegen Aston Villa am Samstag klar. „Wenn ich über diesen Spieler spreche, der offensichtlich eine Legende ist, ein großer Spieler, der so viele inspiriert hat, kann ich nur Positives sagen. Aber diese Bemerkung ist für mich einfach eine etwas faule Kritik.“

Rooney hatte nach der Niederlage gegen Brentford in der Vorwoche vor allem die Führungsspieler der Reds ins Visier genommen. Der frühere englische Nationalstürmer bemängelte, dass van Dijk und Mohamed Salah „die Mannschaft in dieser Saison nicht wirklich geführt“ hätten.

Liverpool: Van Dijk weist Rooneys Kritik zurück

Van Dijk wies diese Darstellung entschieden zurück: Es sei leicht, „den Älteren die Schuld zuzuschieben. Aber er weiß genauso gut wie alle anderen, dass wir gemeinsam versuchen, jedem von uns zu helfen, um aus dieser Situation herauszukommen.“

Über die generelle Kritik an Meister Liverpool sagte der Niederländer: „Letztes Jahr, als alles gut lief, hat man so etwas überhaupt nicht gehört.“

Außerdem versicherte van Dijk, kein Problem mit Rooneys Aussagen zu haben, selbst wenn er diese für überzogen hält. „Auch die Experten müssen ihren Job machen, so ist das nun einmal“, meinte der 34-Jährige. „Er hat seine Meinung und wir müssen damit umgehen. Ich nehme ihm das nicht übel. Ich nehme es nicht persönlich.“

Rooney bekräftigt seinen Standpunkt

In der neuesten Episode seines Podcasts „The Wayne Rooney Show“ bekräftigte der Ex-Profi seine Position. Er habe „großen Respekt“ vor van Dijk, der ein „fantastischer Spieler“ sei, so Rooney.