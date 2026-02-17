Borussia Dortmund geht das Achtelfinal-Hinspiel im Signal Iduna Park unter Trainer Niko Kovac unter erschwerten Bedingungen an: Im wegweisenden Spiel fallen mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei weitere Innenverteidiger aus.
Champions League LIVE: BVB - Atalanta heute im TV, Liveticker & Livestream - 18-Jähriger in BVB-Startelf
18-Jähriger in BVB-Startelf
Trainer Niko Kovac muss in der Verteidigung also umbauen. Das 18 Jahre Jahre alte Abwehr-Juwel Luca Reggiani darf überraschenderweise von Beginn an ran. Erst am 7. Februar beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg hatte Reggiani in der Nachspielzeit bei den Profis debütiert. Nun wird der Youngster ins kalte Wasser geschmissen und darf sich auf der größten Bühne Europas beweisen.
Champions-League-Playoffs heute: So verfolgen Sie BVB - Atalanta LIVE
- TV: -
- Livestream: Amazon Prime Video
- Liveticker: SPORT1
Insgesamt nimmt Kovac im Vergleich zum 4:0 gegen den FSV Mainz 05 nur eine Änderung in seiner Startelf vor. Reggiani ersetzt den verletzten Süle.
BVB - Atalanta, die offiziellen Aufstellungen:
BVB: Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy
Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi - Pasalic, Zalewski - Scamacca
Stürmer Serhou Guirassy, der in den vergangenen drei Pflichtspielen für den BVB traf und im eigenen Stadion zuletzt zweimal in Serie erfolgreich war, steht fit zur Verfügung und darf von Beginn an ran.
Mit seiner herausragenden Chancenverwertung von 29 Prozent (18 Tore bei 62 Abschlüssen wettbewerbsübergreifend seit Oktober 2020) gilt der Angreifer als verlässliche Größe im Dortmunder Offensivspiel.
BVB hatte zuletzt Probleme mit italienischen Gegnern
Borussia Dortmund hat zwar nur eins der letzten fünf Spiele in der laufenden Champions-League-Kampagne gewonnen, traf jedoch in den vergangenen drei Pflichtspielen jeweils in beiden Halbzeiten. Atalanta Bergamo reist mit einer Auswärtsserie an, in der in sechs Partien hintereinander weniger als drei Treffer fielen.
Historisch trafen beide Vereine erst zweimal auf europäischer Bühne aufeinander: 2018 setzte sich Dortmund in der Europa-League-Zwischenrunde insgesamt mit 4:3 durch. Italienische Gegner bereiten dem BVB dennoch häufig Probleme – nur ein Sieg aus den letzten sieben Champions-League-Partien gegen Teams aus der Serie A (3 Remis, drei Niederlagen) steht zu Buche. Atalanta hingegen gewann seine jüngsten drei Aufeinandertreffen mit Bundesligisten ohne Gegentor.
Wird Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Champions League heute: Wo wird BVB gegen Atalanta im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Prime Video verfolgt werden.
Champions League: Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo im Liveticker bei SPORT1.
Möchten Sie auch andere Champions League-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.