Musiala erneut blass Bayern verpasst CL Finale gegen PSG

SPORT1 07.05.2026 • 14:15 Uhr Jamal Musiala bleibt beim Halbfinal-Aus des FC Bayern München in der Champions League weitgehend unglücklich. Gegen Paris Saint-Germain macht der 23-Jährige einmal mehr keine guten Erfahrungen.

Das 1:1 in der Allianz Arena reichte dem FC Bayern nach dem 4:5 im Hinspiel nicht – PSG zog ins Finale ein. Am Mittwoch traf Ousmane Dembélé nach drei Minuten, Harry Kane glich erst in der Nachspielzeit aus (90.+4). Musiala agierte erneut hinter Kane, sollte als Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff die Fäden ziehen. Doch wie schon in Paris blieb der 23-Jährige vieles schuldig.

Zwar kam er kurz vor der Pause zu drei Abschlüssen, doch Matvei Safonov parierte stark (42., 44.), ein weiterer Versuch ging vorbei. Insgesamt wirkte Musiala in den Zweikämpfen zu leicht und in seinen Aktionen zu vorhersehbar. Auch im Hinspiel war er neben den auffälligen Michael Olise und Luis Díaz kaum zur Geltung gekommen.

Musiala und Formsuche nach langer Zwangspause

Seit seinem Comeback Anfang Januar arbeitet sich der Nationalspieler Schritt für Schritt zurück. Nach monatelanger Reha fehlen ihm sichtbar Rhythmus und Explosivität. Zwar stehen wettbewerbsübergreifend fünf Tore und sechs Assists zu Buche, doch sein Einfluss auf das Spiel des FC Bayern scheint nicht mehr derselbe wie vor seiner Verletzung zu sein.

Im März warf ihn zudem eine erneute Problematik am Sprunggelenk zurück, die auch eine Rückkehr in die Nationalmannschaft verhinderte. Für Deutschland hat Musiala seit über einem Jahr kein Länderspiel mehr bestritten – ein Fakt, der die Diskussionen weiter befeuert.

Wegen Musiala: Kahn heizte sogar eine WM-Debatte an

Zuletzt hatte Oliver Kahn bei Sky eine mögliche WM-Teilnahme Musialas infrage gestellt. Sinngemäß erklärte der ehemalige Bayern-Kapitän, man müsse über einen Verzicht nachdenken, wenn die eigene Leistung nicht bei 100 Prozent liege. Später relativierte Kahn seine Aussage und betonte, Musiala gehöre selbstverständlich auf die große Bühne, sofern er vollkommen fit sei.