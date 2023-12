DFB-Pokal: "Einigkeit, Recht und Freiheit" - Undav will für DFB stürmen

Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart sieht seine Zukunft nach einem Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

„Ich habe ja beide Optionen“, sagte Undav, dessen Wurzeln in der Türkei liegen, „aber ich habe ihm gesagt, dass ich auf jeden Fall die Chance ergreifen möchte, für Deutschland zu spielen - wenn ich sie bekomme.“

Und das sieht tatsächlich so aus: Nagelsmann, der am Mittwoch im Stuttgarter Stadion war, hat Undav eine Einladung für den Start ins EM-Jahr im März in Aussicht gestellt.