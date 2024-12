DFB-Pokal-Achtelfinale: FC Bayern - Bayer Leverkusen heute live im TV, Stream & Ticker - so ersetzt Bayern Kane

Top-Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals ! Am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Liveticker) empfängt der FC Bayern den amtierenden Titelverteidiger Bayer Leverkusen im heimischen Stadion.

Bayern-Trainer Vincent Kompany muss vorerst auf Superstar Harry Kane verzichten , der sich im Klassiker gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen hat.

Jamal Musiala soll gegen Leverkusen wohl die Rolle von Kane übernehmen und im Sturmzentrum beginnen. Aber auch die hintere Reihe um Michael Olise, Leroy Sané und Kingsley Coman kommt für die Stürmerposition infrage. Thomas Müller sitzt vorerst nur auf der Bank, Aleksandar Pavlovic kehrt überraschenderweise zurück in den Kader.

FC Bayern - Bayer Leverkusen: Die offiziellen Aufstellungen

DFB-Pokal-Achtelfinale: So können Sie FC Bayern - Bayer Leverkusen live verfolgen:

FC Bayern: Kane-Ausfall wiegt schwer

Der Mittelstürmer sei „nicht eins zu eins zu ersetzen, deswegen ist er ein Topspieler“, betonten Kompany und Sportdirektor Christoph Freund: „Aber wir haben Talent in der Mannschaft, daran wird es nicht fehlen.“

Remis in der Bundesliga

In der laufenden Saison sind beide Teams bereits in der Bundesliga aufeinander getroffen und trennten sich 5. Spieltag mit einem 1:1 (1:1). Robert Andrich brachte die Werkself zunächst in Führung, ehe Aleksandar Pavlovic für den deutschen Rekordmeister ausglich.