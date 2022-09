Nationalmannschaft: Konkurrenzkampf mit Goretzka - Gündogan wird deutlich

Gündogan: Wir werden aus einer sehr stressigen Saisonphase direkt in die WM starten und daher sowieso mehr als elf Spieler benötigen. Einen zugesicherten Stammplatz gibt es bei der starken Konkurrenz nicht, aber ich werde auch bei City die nächsten Wochen alles dafür tun, um mit der bestmöglichsten Form zur WM anzureisen. Trotz der Umstände in Katar bin ich extrem motiviert, was dieses Turnier angeht. Für den maximalen Erfolg brauchen wir auch genau diesen Konkurrenzkampf. Es wäre schlecht für den Erfolg, wenn jetzt schon alle elf Spieler feststehen würden, die beim ersten WM-Spiel von Anfang an auflaufen.