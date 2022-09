Nach Wembley-Wahnsinn: Um ihn muss Flick seine WM-Offensive bauen - Kommentar von SPORT1-Chefreporter Patrick Berger

Anders als gegen Ungarn durfte Musiala in England von Beginn an ran – und er überzeugte neben Doppeltorschütze Kai Havertz, der allerdings eine Halbzeit lang komplett abgemeldet war, auf ganzer Linie. Der 19-Jährige sprüht nur so vor Spielwitz und -freude. Er traut sich mal was, geht unbekümmert in Dribblings, zeigt zudem gute Abschlüsse. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)