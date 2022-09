Nationalmannschaft: Rüdiger über WM in Katar, Tuchel und Charakter - "Ich liebe Psychospielchen und Trashtalk"

Rüdiger: Zu Hansi habe ich eine sehr gute Verbindung. Was ich am meisten an ihm mag, ist seine Ehrlichkeit und dieses Wir-Gefühl. Nach der EM hat er mir in einem Gespräch klar mitgeteilt, was er von mir erwartet: Dass ich eine Chefrolle einnehmen soll. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe die Fähigkeit, dass ich Leute mitziehen kann. Das hatte ich schon immer. Ich konnte schon als Kind Menschen für mich gewinnen.