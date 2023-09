DFB-Team: "Völler überrascht Frankreich" - Pressestimmen zum deutschen Sieg

Deutschland:

„Völler gelang es, die Mannschaft mit seinen Assistenten Hannes Wolf und Sandro Wagner anzustacheln. Leidenschaft, Lauffreude, Kompaktheit - all dies war plötzlich in der zuvor völlig verunsicherten Elf zu sehen.“

England:

Frankreich:

Eurosport.fr: „Traurig und geschlagen: Die französische Nationalmannschaft, die am Donnerstag gegen Irland stark und unantastbar war, zeigte beim Freundschaftsspiel in Deutschland am Dienstag ein ganz anderes, trauriges Gesicht (2:1). Die Mannschaft wurde von Thomas Müller von Anfang an überrascht und fand erst in der Schlussphase des Spiels die Lücke, musste aber ihre erste Niederlage seit der Weltmeisterschaft hinnehmen“