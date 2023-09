"Flick erreichte Mannschaft nicht mehr": Effenberg-Klartext zum Bundestrainer-Aus, Gündogan, Havertz & BVB - Kolumne

Ilkay Gündogan hat in der vergangenen Saison mit Manchester City noch die Champions League gewonnen und ist nun bei uns Kapitän - das kann ja nun kein ganz Blinder sein. Deshalb musstest du das Trainerteam hinterfragen.

Effenberg über Flick: Funktionierte nicht mehr

Finanznot darf bei so einer Entscheidung ohnehin nie ein Grund sein, einen Trainer zu halten. Wenn du siehst, dass das Ding komplett in die falsche Richtung geht, darfst du darauf nicht schauen. Der FC Bayern und Julian Nagelsmann waren da doch das beste Beispiel: Da wurde auch gehandelt, als gehandelt werden musste.

Flicks Vergangenheit und all das, was war, schön und gut - und die früheren Erfolge mit Bayern ehrten ihn ja auch. Aber du willst doch vor der EM langsam Euphorie und Stimmung haben. Und dass hat ja nun mal nicht mehr funktioniert.

„Diese Blockade musst du lösen“

Die Jungs sind nicht frei im Kopf, das ist eine mentale Geschichte. Die sind überladen mit Problemen, die wissen auch hinterher nicht im Interview, was sie sagen sollen.

Was das Eingeständnis betrifft, es fehlten der Nationalmannschaft die fußballerischen Basics: Genau dafür ist ein Fußballlehrer ja auch zuständig. Um das den Spielern beizubringen.

„Nagelsmann zu jung und eher Vereinstrainer“

Wenn wir in neun Monaten eine vernünftige EM spielen und kurzfristig erfolgreich sein wollen, damit sich die Zuschauer mit der Mannschaft identifizieren, kann es für mich deshalb nun nur einen geben: Felix Magath!

Aber: Wenn du so einen nun kriegst für eine kurze Zeit, dann kann das erfolgreich sein. Er ist einer von der alten Garde - er kann unangenehm sein. Für mich ist das eine Überlegung wert.

Havertz-Kritik? „Du musst doch erst mal performen“

Die entscheidende Frage ist doch: Warum sagt Aki Watzke das über diese Reform? Wenn so etwas beschlossen wird, muss er das doch mitabsegnen und als DFB-Vize darüber eine Woche später nicht überrascht sein.

Daran sieht man, dass der DFB anscheinend nicht zusammenarbeitet. Früher hat man sich zwar auch gezofft und war unterschiedlicher Meinung, aber nach außen sprach man mit einer Sprache. Und das ist doch ein weiteres Beispiel, dass da so viel falsch läuft.

Dass Kai Havertz die deutschen Fans wegen angeblich zu wenig Unterstützung angegangen ist, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Du musst doch erst mal performen und Leistung bringen, dann kriegst du auch den Support. Und es war auch nicht nur eine kurze Sequenz während Havertz‘ Pressekonferenz: Das sind ja fatale Worte und ein Zeichen an die Öffentlichkeit und die Fans.

BVB: Daraus kann Terzic lernen

Er hat sein Trainerteam und den BVB schon beim ersten Mal in einer sportlich ungemein schwierigen Phase übernommen. Damals hatte er sich trotzdem für die Champions League qualifiziert und war auch Pokalsieger geworden.

Er hat also bewiesen, dass er es kann. Klar, er hat in der vergangenen Saison die Meisterschaft nun knapp verpass ist nun auch nicht gut in die neue Bundesliga-Saison gestartet.