"Charakterfrage stellen!" Mertesacker zählt DFB-Stars an

„Man sollte langsam die Charakterfrage stellen!“ Ex-Weltmeister Per Mertesacker hat nach dem blutleeren Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich schon in der Pause rigoros mit den DFB-Stars abgerechnet.

Im DFB-Team sah er nur „viele Individualisten“ und forderte: „Man sollte langsam - auch jetzt in der Halbzeit schon - die Charakterfrage stellen: Wie sehr will man als Team wachsen an so einer schwierigen Phase?“ SPORT1 fasst die Stimmen zum Spiel zusammen.

... zur Leistung in Halbzeit 1: „Das ist ernüchternder Fußball. Gar keine Lösung mit dem Ball. Viel zu langsam. Kein Tempo. Gegen den Ball sehr ungeordnet. Viele Individualisten. Man sollte langsam - auch jetzt in der Halbzeit schon - die Charakterfrage stellen: Wie sehr will man als Team wachsen an so einer schwierigen Phase?“