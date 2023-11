"Dafür machst du einen Jugendspieler zur Sau": Calmund macht Sané rund

Bei der 2:3-Pleite gegen die Türkei geriet die deutsche Nationalmannschaft nach einem eigentlich guten Start in ärgere Turbulenzen. Sinnbildlich für den plötzlichen Leistungseinbruch nach der Anfangsviertelstunde stand Leroy Sané . Dies verleitete den langjährigen Leverkusen-Manager Rainer Calmund im STAHLWERK Doppelpass dazu, sich den Bayern-Star genauer vorzuknöpfen .

„Wir haben ja gut angefangen, aber wenn ich kürzlich noch gesagt habe, Leroy Sané ist für mich der Spieler der Woche, weil er hervorragend für Bayern München gespielt hat, dann muss ich jetzt sagen, er ist individuell schuld an dem Gegentor“, monierte Calmund auf SPORT1 .

Calmund kritisiert schläfrigen Sané: „Dafür machst du einen Jugendspieler zur Sau“

Einmal in Fahrt gekommen, redete sich Calmund angesichts der zu schläfrigen Performance des 27-Jährigen weiter in Rage.

„Da sag ich doch: Junge, muss da der Wecker klingeln?! Der ( Sanés türkischer Gegenspieler, Anm. d. Red. ) steht da frei, das ist doch ganz einfach. Dafür machst du einen Jugendspieler zur Sau. Da musst du doch sagen: Was denkst du dir dabei?“, schimpfte er.

"Da muss der Wecker klingeln!" Auch Kritik an Sané

Angesichts dieser harten Worte dürfte Sané Flashbacks in Erinnerung an die vergangenen Spielzeiten erhalten. Heftige Kritik, die nicht selten mit seinem Defensivverhalten zu tun hatte, stand praktisch an der Tagesordnung.