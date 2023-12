Selbstläufer bei der EM? Warum die deutsche Gruppe tückisch ist

„Ein Erlebnis für alle Sinne“ verspricht die Hamburger Elbphilharmonie. DFB-Sportdirektor Rudi Völler verfiel nach der EM-Auslosung am Samstagabend im Vorzeigehaus der Hansestadt gar ins Schwärmen über das Ambiente und sprach so befreit auf, dass selbst Magenta -Moderator Johannes B. Kerner kaum bei sich bleiben konnte und Völler, nachdem die Gruppen feststanden, eine Erleichterung andichtete.

Denn eines geriet bei der so schimmernden Veranstaltung mit Hochglanzaufmachung und zahlreichen internationalen Fußball-Größen als Star-Gästen in den Hintergrund: Das DFB-Team muss sich sportlich eher noch selbst aus dem Sumpf ziehen als an Feinpolierungen zu arbeiten.

FIFA-Weltrangliste macht DFB kaum Hoffnung

Unter Julian Nagelsmann feierte die Nationalmannschaft in vier Partien nur einen einzigen Sieg, die Testspiele gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) gingen gar verloren. Dabei reihen sich die Gruppenteams, geht man nach der FIFA-Weltrangliste, in eine Riege mit den jüngsten Testspiel-Gegnern ein.

DFB-Gegner? Negativ-Serie gegen Ungarn

Denn am 14. Juni wird München aller Voraussicht nach von Anhängern von der Insel belagert werden. Eine Stimmung, so aufgeheizt, dass sie den Druck, ein Auftakt-Debakel zu verhindern, kaum schmälern wird.

Das zweite Gruppenspiel in Stuttgart gegen Ungarn dürfte ebenso keine rosigen Erinnerungen wecken. Nicht eines der vergangenen drei Spiele gegen die Osteuropäer konnte der DFB gewinnen. Bei der EM 2021 rettete Leon Goretzka ein spätes 2:2-Unentschieden. In den darauffolgenden Nations-League-Duellen folgten ein 1:1-Remis sowie eine bittere 0:1-Pleite.

Nagelsmann warnt vor Schweiz-Spiel

Denn ganze zwölf Spieler aus dem aktuellen Kader weisen ein Bundesliga-Engagement in ihrem Lebenslauf aus – ein Zeichen der vorhandenen Qualität. Darunter Top-Stars wie Granit Xhaka, der mit Leverkusen an die Tabellenspitze stürmte, oder Manuel Akanji (ehemals BVB), der indes bei Manchester City für abgeklärtes Verteidigen bekannt ist und Champions-League-Sieger wurde.

Deutschland Favorit in Gruppe A: „Jetzt immer noch?“

Der DFB wird sich auch steigern müssen! Zuerst in den beiden Testspielen im März gegen Frankreich in Lyon, wenige Tage später gegen die Niederlande. Und auch in den abschließenden zwei Tests im Mai gegen „Gegner von der Insel oder aus Skandinavien“, wie sich Völler in Verschwiegenheit hüllte.