Deutsche Nationalmannschaft: Der Kettenhund hat Blut geleckt

Wohl kaum eine Szene könnte Robert Andrichs Image als „Ackergaul“ und „Kettenhund“ besser veranschaulichen als jene aus der 68. Minute des Freundschaftsspiels gegen Frankreich. In seinem erst zweiten Länderspiel zeigte der 29 Jahre alte Leverkusener keinerlei Zurückhaltung und legte sich unverblümt mit Weltstar Kylian Mbappé an .

Mbappé ist nicht sein erstes „Opfer“

Dabei ist Mbappé nicht Andrichs erstes „Opfer“. Seit Jahren ist der Leverkusener in der Bundesliga berüchtigt für seine harte und provokante Spielweise.

„Diese Mentalität, sich immer zu wehren und eklig zu sein, das war schon immer so. Ich bin erst spät gewachsen, erst mit 17 oder 18 habe ich nochmal einen Sprung gemacht“, erklärte Andrich auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen die Niederlande.

Andrichs Art ist ein Segen für die deutsche Nationalmannschaft. In den vergangenen Monaten hatte sich die DFB-Elf im defensiven Mittelfeld oft zu brav und zurückhaltend präsentiert.

Die ersehnte Lösung für das deutsche Mittelfeld?

„Die Euphorie nach dem Frankreich-Spiel ist sehr hoch, aber es ist auch nur ein Spiel. Das zu genießen ist sehr gut und wichtig, aber es geht am Dienstag weiter“, bremste Andrich vor dem Duell mit den Niederlanden.

Kroos und Andrich harmonieren auf Anhieb

Dennoch überzeugte der Nationalspieler an der Seite von Rückkehrer Toni Kroos, indem er unermüdlich ackerte und als laufstarker Sechser die defensive Absicherung für den Starspieler von Real Madrid übernahm. Dabei scheute er keinen Sprint bei gegnerischen Kontern und verzeichnete nach Antonio Rüdiger die meisten Klärungsaktionen.

„Ich versuche mit meiner Spielintelligenz so zuzuarbeiten, dass er seine Qualitäten entfalten kann. Ich denke, wir sind Fußballer durch und durch und können uns so gut ergänzen“, erklärte Andrich das harmonische Zusammenspiel mit Kroos.

Darüber hinaus konnte sich der Leverkusener gegen Frankreich im Spiel nach vorne einbringen, indem er von Beginn an viele Ballkontakte sammelte und 92 seiner 102 Passversuche an den Mann brachte. Andrich ist also mehr als nur ein „Kämpfertyp“.