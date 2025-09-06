Was ist eigentlich mit Florian Wirtz los?

Niklas Trettin , Martin Hoffmann 06.09.2025 • 23:32 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft enttäuscht beim Gastspiel in der Slowakei auf ganzer Linie. Auch Florian Wirtz kann daran nichts ändern. Schon wieder nicht. Die Fragezeichen um den 22-Jährigen werden größer.

Er gehörte nicht zu den absoluten Totalausfällen im deutschen Team.

Und doch hatte der Auftritt von Florian Wirtz beim enttäuschenden Gastspiel der Nationalmannschaft in der Slowakei (0:2) einen gewissen Symbolcharakter.

Wirtz nicht bei der Sache

Der 22-Jährige leitete nach einigen Spielen ohne Scorerpunkt wieder einen Treffer mit ein. Nur blöderweise auf der falschen Seite.

In der 41. Minute vertändelte der Kreativkopf im Mittelfeld einen Ball. Anstatt sofort nach hinten zu arbeiten und zu helfen, den Fehler wieder gutzumachen, lieferte sich Wirtz aber lieber ein Tête-à-Tête mit Gegenspieler Ondrej Duda. Sekunden später klingelte es im DFB-Kasten.

Den Willen, die Dinge an sich zu reißen, konnte man Wirtz nicht absprechen. Seine Einzelaktion im ersten Durchgang war die gefährlichste Aktion der DFB-Auswahl. Kurz nach der Pause bereitete er eine Gelegenheit zum Ausgleich durch Leon Goretzka vor.

Aber weil Wirtz in der Schlüsselszene des Spiels gedanklich nicht bei der Sache war, wurde er ein tragischer Held des Abends. Wirtz bekam - wie viele seiner Kollegen - für seinen Auftritt die SPORT1-Note 5 und vergrößerte die zuletzt um ihn aufgetauchten Fragezeichen.

Formdelle im Verein und dem DFB-Team

Schon beim Final Four der Nations League konnte er den deutschen Bemühungen nicht den erhofften Stempel aufdrücken.

Und auch in bisher vier Pflichtspielen in England kommt der Mann, der im Sommer mit seinem Wechsel nach Liverpool für 150 Millionen Euro zum bis dahin teuersten deutschen Fußballer geworden war, auf lediglich eine Torbeteiligung. Wirtz blieb oft blass, erste kritische Stimmen häufen sich.

Nagelsmann schloss sich besagten Stimmen nicht an, machte Wirtz schon vor dem Slowakei-Spiel Mut - und tut es nun erneut.

„Flo ist ein extrem wichtiger Spieler für uns“, sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am späten Samstagnachmittag: „Er hat am Donnerstag viel probiert und wird auch morgen wieder viel probieren.“ Der frühere Bayern-Coach redete auch Wirtz‘ Rolle beim Gegentor klein („Das haben wir nicht gekriegt, weil Flo an der Mittellinie diskutiert hat“) - und gab den jovialen Ratschlag: Beim nächsten Mal besser fallen lassen, wenn es einen Schubser gibt wie beim Zweikampf mit Duda.

Lässt Wirtz seine Chance liegen?

Trotz aller Aufmunterungen ist Wirtz aktuell längst nicht der, der er sein könnte. Dabei wäre das während der Wochen und Monate, in denen der andere Kreativmotor der Mannschaft, Jamal Musiala, verletzungsbedingt fehlt, umso wichtiger – und für den früheren Leverkusener auch eine Chance.

Wirtz steht nun im alleinigen Rampenlicht und könnte seinen besonderen Wert unterstreichen. Aktuell will es jedoch nicht recht klappen.

Die nächste Möglichkeit, es deutlich besser zu machen, haben Wirtz und seine Teamkollegen am Sonntag im Match gegen Nordirland (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER). Für Wirtz hat das Spiel einen besonderen Charakter: Es findet in Köln Stadt, in der Nähe seines Geburtsort Pulheim, im Stadion des 1. FC Köln, wo er vor dem Wechsel zu Rivale Bayer Leverkusen seine Jugendzeit verbracht hatte. „Es wird ihm sicher was bedeuten, dass er hier spielt“, sagte Nagelsmann am Samstag.