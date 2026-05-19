Basler teilt heftig gegen Nagelsmann aus! "Mich nervt dieses ganze Rumgeeier"

Curdt Blumenthal 19.05.2026 • 09:38 Uhr Noch immer ist nicht offiziell klar, ob Manuel Neuer mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM fährt. Ex-Profi Mario Basler lässt seinem Ärger freien Lauf.

Mario Basler hat sich zur Torwart-Diskussion rund um die deutsche Nationalmannschaft und Manuel Neuer geäußert. Dabei hat der 57-Jährige vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisiert.

„Nagelsmann wirft seit Monaten alles über den Haufen, was er vorher selbst gesagt hat. So schaffst du doch keine Ruhe vor einem großen Turnier. Früher hattest du das Gefühl: Da steht ein Trainer, der hat einen Plan. Im Moment wirkt es eher so, als würde jeden Tag neu entschieden werden“, stellte Basler in seinem Podcast „Basler ballert“ klar.

Basler: „Es gibt keine klare Linie mehr“

Basler wirft dem deutschen Bundestrainer vor allem vor, dass dieser nicht bei seinen Entscheidungen bleibe.

„Mich nervt dieses ganze Rumgeeier mittlerweile nur noch. Erst heißt es ganz klar: Manuel Neuer ist kein Thema mehr für die Nationalmannschaft. Dann wird Oliver Baumann zur Nummer eins erklärt. Und plötzlich wird wieder alles infrage gestellt. Das ist doch genau das Problem: Es gibt keine klare Linie mehr“, urteilte der ehemalige Nationalspieler.

Aber auch die fehlende Transparenz von Manuel Neuer bringt Basler auf die Palme. „Manuel Neuer muss für sich doch auch irgendwann mal klar Stellung beziehen. Entweder du sagst: ‚Ich bin raus, ich habe aufgehört und genieße meinen Urlaub mit meiner Familie.‘ Oder du sagst: ‚Ich will unbedingt mit zur WM.‘ Aber dieses ewige Offenlassen sorgt doch nur dafür, dass wieder Diskussionen entstehen“, betonte er weiter.