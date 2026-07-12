Der Klopp-Kosmos: Wer wichtig ist - und warum

SID 12.07.2026 • 18:59 Uhr Sein Berater, sein Boss, seine Frau: Wer im Umfeld von Jürgen Klopp wichtig ist - ein Blick in den Kosmos des wahrscheinlichen Bundestrainers.

Die Familie

Klopp ist seit 2005 in zweiter Ehe mit der Kinderbuchautorin Ulla Sandrock verheiratet – „der wichtigste Vertrag meines Lebens“, sagt er. Als er 2022 bei Liverpool verlängert, meint er: „Ulla will bleiben.“ Als er 2024 ausgebrannt geht: „Natürlich will Ulla, dass es mir gut geht.“ Beide brachten inzwischen erwachsene Söhne in die Ehe ein und sind jetzt Großeltern. Opa zu sein, meint Klopp, sei „das Schönste, was ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe“.

Der Kumpel

Trauzeuge 2005 ist der spätere Schalke-Coach David Wagner, den Klopp seinen „besten Freund“ nennt. Er wirft sich bei SPORT1 vor ihn, als Klopp wegen seines Engagements bei Red Bull angefeindet wird („Da wird mir schlecht“). Wenig später wird Wagner Nachwuchschef bei RB Leipzig. Wagner und Klopp spielen von 1991 bis 1995 zusammen in Mainz, Klopp übernimmt sogar die Patenschaft für dessen Tochter Lynn, die Schwester der ARD-Moderatorin Lea Wagner.

Der Berater

Marc Kosicke sitzt „als kleiner Junge“ im Weserstadion und empfindet: Hass! Auf den FC Bayern und seine „Mia-san-mia-Attitüde“, mit der die Münchner seine Bremer immer und immer wieder besiegen. Jahre später und nach einem zufälligen Treffen mit Uli Hoeneß entwickelt Kosicke daraus den berühmten Bayern-Slogan.

Auch gilt er als „Erfinder“ des Trainer-Beraters, bis 2021 stand er auch Julian Nagelsmann zur Seite. Seine Agentur „Projectfive“ (2007 als „Projekt b“ mit Oliver Bierhoff gegründet) zählt auch Zehnkämpfer Niklas Kaul und Handballer Juri Knorr zu ihren Klienten. Kosicke sitzt am Tisch, wenn der DFB und Klopp verhandeln.

Der Boss

Oliver Mintzlaff, ehemaliger Langstreckenläufer aus Bonn, „verkauft“ den Bayern 2021 als Leipziger Vorstandchef den RB-Trainer Nagelsmann – für unglaubliche 25 Millionen Euro. Dennoch spricht er später von einer der „größten Fehlentscheidungen“ seiner Managerkarriere.

Die beginnt bei Puma und führt ihn zur Agentur Ferber Marketing, wo er Ralf Rangnick oder Mario Gómez betreut, die später für Red Bull tätig waren oder sind. Mintzlaff ist adidas-Aufsichtsratsmitglied und Vorstandsmitglied der European Football Clubs (EFC). 2023 werkelt er in der „Taskforce Nationalmannschaft“ an der DFB-Zukunft mit. Sein größter Coup: 2025 holt er Klopp als „Head of Global Soccer“ zum Brausekonzern. Dort entscheidet der ungeduldige Stratege als CEO nun über den Wunsch-Bundestrainer.

Die Vertrauten

Klopp will langjährige Weggefährten zum DFB mitbringen. Zuvorderst: Peter Krawietz. Der ist 2001 bis 2008 Chefscout in Mainz, 2008 bis 2015 in Dortmund und danach bis 2024 in Liverpool Klopps Co-Trainer. Auch bei RB hat Klopp ihn als „Head of Soccer Philosophy“ an seiner Seite.

„Was dieser Mann auf dem Fußballplatz sieht, ist bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber das ist ein Talent“, sagt Klopp über Krawietz. Ein herausragendes Auge für Talente hat Pepijn Lijnders, der Klopp in Liverpool fast neun Jahre zuarbeitet. Nach einem Zwischenstopp als Cheftrainer in Salzburg wechselt der Niederländer 2025 als Assistent von Pep Guardiola zu Manchester City. Weil der jetzt aufhört, ist er frei.

Der mächtige Freund

Hans-Joachim Watzke ist der Super-Funktionär des deutschen Fußballs. Bundesliga-Boss, DFB-Vize, zwei Jahrzehnte Chef bei Borussia Dortmund und dort jetzt Präsident, Mitglied des mächtigen Exekutivkomitees der UEFA – und Duz-Freund von Ex-BVB-Coach Klopp. Dass er mit verhandelt, wenn sein Kumpel Bundestrainer werden soll, ist ein Vorteil. Beide verbinde „eine klassische Männerfreundschaft“ (Klopp).

Der Entdecker

„Wenn das einer kann“, sagt Christian Heidel im SWR über das Amt des Bundestrainers, „ist das Jürgen Klopp.“ Heidel macht den Spieler Klopp 2001 in Mainz zum Trainer, bleibt ihm eng verbunden. „Er ist ein Menschenfänger“, sagt der erfahrene Manager. Sollte Klopp übernehmen, werde sich beim DFB und in der Nationalmannschaft „einiges verändern“.

Der Mentor

Wolfgang Frank, sagt Klopp 2021, war „ein Visionär, der uns allen die Augen geöffnet hat“. Der 2013 verstorbene Coach gilt als „Vater“ des Fußballtrainers Klopp, der unter Frank Mitte der 1990er-Jahre Viererkette und Raumdeckung lernt – damals eine Revolution, für Klopp „eine Offenbarung“. Der damalige Verteidiger, sagt Frank später, habe ihm „am besten zugehört“.