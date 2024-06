EM 2024: Dänemark - England LIVE im TV, Livestream & Ticker

von SPORT1 20.06.2024 • 15:01 Uhr In der Gruppe C steht bei der EM der 2. Spieltag auf dem Programm. Topfavorit England trifft auf Dänemark und hofft auf seinen zweiten Sieg. Alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV und Stream.

Zuvor kommt es um 15 Uhr in München zum Duell zwischen Slowenien und Serbien. Zum Abschluss der Gruppe C trifft Serbien am 25. Juni auf Dänemark. Slowenien muss zeitgleich gegen England ran.

EM 2024 live: So können Sie Dänemark - England heute live verfolgen:

TV: ZDF und Magenta TV

und Stream: zdf.de und Magenta Sport

und Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Voraussichtliche Aufstellungen Dänemark - England:

Dänemark: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Maehle, Hjulmand, Höjbjerg, Kristiansen - Eriksen - Wind, Höjlund

Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Maehle, Hjulmand, Höjbjerg, Kristiansen - Eriksen - Wind, Höjlund England: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Alexander-Arnold, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

EM 2024: Bellingham lässt England jubeln

Die Engländer sind mit einem 1:0-Sieg gegen Serbien in die EM gestartet und konnten sich dabei besonders bei Jude Bellingham bedanken. Der Profi von Real Madrid sorgte nicht nur für den einzigen Treffer der Partie, sondern war zudem der überragende Mann auf dem Platz. Mit seinen Aktionen stahl er sogar dem unauffälligen Stürmer Harry Kane von Bayern München die Show.

Die Dänen sind mit einem 1:1 gegen Slowenien in die Europameisterschaft gestartet und stehen gegen England bereits unter Druck. Das Aufeinandertreffen in Frankfurt ist die Neuauflage des EM-Halbfinales von 2021, als die Engländer in der Verlängerung mit 2:1 gewannen.

EM 2024: England gehört zu den Topfavoriten

England zählt wie in den vergangenen großen Turnieren zu den Topfavoriten. Ein Platz unter den ersten beiden in der Gruppenphase ist das erwartete Minimum. In der Gruppe C ist der zweite Platz für die Dänen durchaus erreichbar, und eine erneute Halbfinalteilnahme wäre ein großer Erfolg.