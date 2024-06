EM 2024: Deutschland - Ungarn heute LIVE im TV, Livestream & Ticker

In der deutschen Gruppe A treffen am 2. Spieltag der EM Deutschland und Ungarn aufeinander. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV sowie im Stream und Ticker erhalten Sie hier.

In der deutschen Gruppe A treffen am 2. Spieltag der EM Deutschland und Ungarn aufeinander. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV sowie im Stream und Ticker erhalten Sie hier.

EM 2024 live: So können Sie Deutschland - Ungarn heute live verfolgen:

EM 2024: Deutschland feiert Sieg gegen Schottland

Die deutsche Mannschaft hätte nicht besser ins EM-Turnier starten können. Im Eröffnungsspiel in München feierte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann einen furiosen 5:1-Sieg gegen Schottland und setzte sich damit an die Spitze der Gruppe A. Gegner Ungarn kassierte dagegen eine völlig verdiente 1:3-Niederlage gegen die Schweiz .

Nagelsmann kann aus dem Vollen schöpfen

Nagelsmann kann im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining für die Begegnung am Mittwoch in Stuttgart begrüßte der Bundestrainer im Teamquartier in Herzogenaurach alle 26 Spieler seines Turnierkaders. Zudem verriet er in der ARD, dass er mit der gleichen Startelf wie gegen Schottland plant. „Wenn über Nacht nichts passiert, werden wir keine Veränderung haben“, sagte er.