EM 2024 im TV: Welcher Sender überträgt welche Spiele?

von SPORT1 21.06.2024 • 11:12 Uhr Bei der Fußball-EM teilen sich mit MagentaTV, ARD, ZDF und RTL vier Sender die Partien auf. Wer bei der Europameisterschaft die Parallel-Spiele in der Gruppenphase überträgt, erfahren Sie hier.

Bei der Europameisterschaft in Deutschland stehen die Entscheidungen in der Gruppenphase an. Die Partien des 3. Spieltags werden jeweils als Parallel-Spiele ausgetragen. Welcher TV-Sender welches Spiel zum Vorrunden-Abschluss überträgt, erfahren Sie hier.

Die deutsche Nationalmannschaft führt die Gruppe A nach zwei Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) an und ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Im dritten Gruppenspiel am Sonntag trifft die DFB-Elf auf die Schweiz. Der Anstoß in Frankfurt ist um 21.00 Uhr. Parallel findet das zweite Spiel der Gruppe A zwischen Schottland und Ungarn in Stuttgart statt.

Am dritten Spieltag (außer Gruppe A mit Deutschland und Gruppe B mit Kroatien - Italien) sowie im Achtel- und Viertelfinale werden die Spiele kurzfristig zwischen ARD, ZDF und RTL aufgeteilt. MagentaTV überträgt alle Spiele. Die weiteren Paarungen und jeweils übertragenden Fernsehsender werden fortlaufend aktualisiert.

TV-Übertragung der EM-Vorrunde, 3. Spieltag in der Übersicht

Sonntag, 23. Juni 2024

Schottland - Ungarn (21 Uhr): MagentaTV

Schweiz - Deutschland (21 Uhr): ARD und MagentaTV

Montag, 24. Juni 2024

Kroatien - Italien (21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Albanien - Spanien (21 Uhr): MagentaTV (noch offen)

Dienstag, 25. Juni 2024

Niederlande - Österreich (18 Uhr): MagentaTV (noch offen)

Frankreich - Polen (18 Uhr): MagentaTV (noch offen)

Dänemark - Serbien (21 Uhr): MagentaTV (noch offen)

England - Slowenien (21 Uhr): MagentaTV (noch offen)

Mittwoch, 26. Juni 2024

Slowakei - Rumänien (18 Uhr): MagentaTV (noch offen)

Ukraine - Belgien (18 Uhr): MagentaTV (noch offen)

Georgien - Portugal (21 Uhr): MagentaTV (noch offen)

Tschechien - Türkei (21 Uhr): MagentaTV (noch offen)

MAGENTATV ZEIGT ALLE 51 SPIELE DER EM 2024 LIVE

Wer alle 51 Spiele der EM verfolgen möchte, muss auf MagentaTV zugreifen, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Aber: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta. Die erste direkt am Samstag, wenn die deutschen Gruppengegner Ungarn und Schweiz aufeinander treffen. (Alles zum Public Viewing bei der EM)

Auch eine weitere Partie aus der deutschen Gruppe ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Am 23. Juni 2024 steht das Spiel zwischen Schottland und Ungarn auf dem Programm. Das dritte Spiel betrifft die Gruppe C am 20. Juni zwischen Slowenien und Serbien in München.

