EM 2024: "Leute reden viel Blödsinn": Bellingham erbost über Kritiker

Trotz des 1:0-Auftakterfolgs Englands über Serbien musste insbesondere ein Spieler viel Kritik einstecken: Trent Alexander-Arnold. Der 25-Jährige, der normalerweise sowohl bei Liverpool als auch im Trikot der Three Lions als rechter Verteidiger aufläuft, wurde von Nationalcoach Gareth Southgate im zentralen Mittelfeld neben Declan Rice aufgestellt - doch der Plan wollte nicht so richtig aufgehen.

Bereits vor der Partie hatte United-Legende und TV-Experte Roy Keane Zweifel an Alexander-Arnolds Eignung für diese Rolle geäußert. „Ich glaube, er würde in Stücke gerissen werden, wenn er gegen eine der besseren Mannschaften spielt“, sagte er bei ITV Sport .

Nach dem Spiel ist in der britischen Presse von einem „Experiment“ die Rede, das „nicht funktioniert hat“ und er folgerichtig in der zweiten Hälfte ausgewechselt worden sei ( The Independent ).

Oder dass sein Auftritt „Anlass zum Nachdenken“ gegeben habe ( The Telegraph ) . Kritisiert wird etwa, der Engländer habe zu viele Bälle in gefährlichen Situationen verloren.

Bellingham: „Er macht es mir so leicht“

Doch nach der Partie verteidigte Englands Superstar und Matchwinner Jude Bellingham seinen Teamkollegen. „Er macht es mir so leicht, weil er das Spiel auf dieser Position defensiv so gut kontrollieren kann“, lobte er dessen Leistung bei ITV Sport - und holte zur Kritik aus: „Ich weiß, dass die Leute viel Blödsinn reden.“

Bellingham-Jubel mit Alexander-Arnold

Bellingham hatte die Three Lions gegen Serbien in der 13. Minute per Kopfballtreffer in Führung gebracht. Das Tor des 20-Jährigen sollte das einzige der Partie bleiben.