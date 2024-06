EM 2024: Polen - Niederlande live im TV, Livestream und Liveticker

Los geht die EM auch in der Gruppe D – härter hätte es Polen nicht treffen können. Zum Auftakt geht es gegen die Niederlande. So können Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen.

Frankreich, Niederlande, Österreich und Polen – Gruppe D ist die absolute Todesgruppe bei der EM . Im ersten Spiel treffen am Sonntag (16. Juli) Polen und die Niederlande aufeinander. Los geht es um 15.00 Uhr im Hamburger Volksparkstadion ( LIVETICKER: Polen vs. Niederlande - EM-Gruppenspiel ).

Kann Polen gegen die Elftal die ewige Durststrecke beenden? Der letzte Erfolg gegen die Niederlande liegt bereits über 45 Jahre zurück. Seit dem Sieg in der EM-Qualifikation im Mai 1979 reichte es nur drei Unentschieden. Zuletzt kam es im September 2022 zu einem Aufeinandertreffen in der Nations League. Die Niederlande siegte dank Treffer von Cody Gakpo und Steven Bergwijn mit 2:0.

EM 2024 live: So können Sie Polen - Niederlande heute live verfolgen:

Voraussichtliche Aufstellungen:

Gelingt Simons auch im Nationalteam der Durchbruch?

Lewandowski-Schock überlagert Polens EM-Start

Bei den Polen richten sich alle Blicke auf Robert Lewandowski, der im Auftaktmacht nicht mitwirken kann. Im Test gegen die Türkei (2:1) verletzte sich der ehemalige Bayern-Torjäger ohne Fremdeinwirkung und wurde bereits in der 33. Spielminute ausgewechselt. Am Dienstagnachmittag kam die niederschmetternde Antwort: Lewandowski, teilte der polnische Verband mit, fällt zumindest für das erste Gruppenspiel wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel verletzungsbedingt aus. „Wir tun alles, damit Robert das zweite Spiel gegen Österreich bestreiten kann“, sagte Mannschaftsarzt Jacek Jaroszew. Gegen Österreich spielt Polen am 21. Juni in Berlin.