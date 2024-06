EM 2024: Welcher TV-Sender überträgt welches EM-Spiel?

von SPORT1 11.06.2024 • 11:03 Uhr Bei der anstehenden Fußball-EM stehen vom 14. Juni bis 14. Juli teilen sich mit MagentaTV, ARD, ZDF und RTL vier Sender die Partien auf. Wer welche Spiele der Europameisterschaft überträgt, erfahren Sie hier.

Die Fußball-Fans fiebern der Europameisterschaft in Deutschland entgegen. Am 14. Juni geht es in München los mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in der Gruppe A. Am 14. Juni steigt dann zum krönenden Abschluss das Finale im Berliner Olympiastadion. Insgesamt stehen in zehn Städten 51 EM-Spiele auf dem Programm.

MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EM 2024 live

Wer alle 51 Spiele der EM verfolgen möchte, muss auf MagentaTV zugreifen, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Aber: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta. Die erste direkt am Samstag, wenn die deutschen Gruppengegner Ungarn und Schweiz aufeinander treffen. (Alles zum Public Viewing bei der EM)

Auch eine weitere Partie aus der deutschen Gruppe ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Am 23. Juni 2024 steht das Spiel zwischen Schottland und Ungarn auf dem Programm. Das dritte Spiel betrifft die Gruppe C am 20. Juni zwischen Slowenien und Serbien in München.

RTL arbeitet während der EM eng mit Magenta zusammen und strahlt zwölf Spiele live aus. ARD und ZDF halten an je 17 Spielen die TV-Rechte. Darunter sind alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, also auch das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München. Die Partie der DFB-Elf gegen Schottland überträgt das ZDF, die ARD hingegen freut sich über das Endspiel einen Monat später in Berlin.

Wo gibt‘s die EM-Highlights?

Alle Highlights der 51 Spiele des Turniers sind 15 Minuten nach Abpfiff auf RTL+ abrufbar. Auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender haben die Höhepunkte der EM-Spiele im Angebot.

SPORT1 sichert sich Rechte für Highlight-Clips

Auch SPORT1 hat sich kurz vor dem Start der Europameisterschaft die Rechte für die Highlight-Clips der Begegnungen gesichert. Dementsprechend können Sie die entscheidenden Szenen aller Begegnungen der UEFA EURO 2024 jeweils schon kurz nach deren Ende auch über die iOS-App von SPORT1 sehen. (Alle EM-Stadien im Überblick)

Wer sind die Experten und Expertinnen?

RTL und Magenta teilen sich ein Studio und ein Sendeteam. So wird zum Beispiel Rekordnationalspieler Lothar Matthäus neben seiner Expertenrolle bei RTL in der K.o.-Phase viermal als Co-Kommentator beim Telekom-Sender zu sehen sein. Außerdem kommen unter anderem Tabea Kemme, Michael Ballack, Tim Borowski, Robin Gosens und Owen Hargreaves zum Einsatz. Fabian Reese von Hertha BSC wird Teil der „Reaction Show“, die sich vor allem an die „GenZ“ richtet.

Bei der ARD sorgen Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Thomas Hitzlsperger und Thomas Broich für die Expertise. Das ZDF setzt wie gewohnt auf Gladbach-Profi Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe. Ein neues Gesicht im Zweiten ist Ex-Nationalkeeper Rene Adler, der im „Morgenmagazin“ sowie im „Mittagsmagazin“ zum Einsatz kommt.

Wer moderiert?

Die Moderation bei Magenta und RTL übernehmen zum Großteil Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer führen im Wechsel durch die EM-Übertragungstage im ZDF und die ARD baut auf Esther Sedlaczek sowie Alexander Bommes.

Was ist neu?

Die Sender informieren auch diejenigen nahezu in Echtzeit, die die Spiele gerade nicht live verfolgen können. So zeigt die Telekom alle Tore auf über 5500 digitalen Bildschirmen von Ströer. Die Screens stehen an Bahnhöfen, Einkaufszentren oder U- und S-Bahnsteigen in fast allen deutschen Großstädten. Zudem werden die Torclips in allen Telekom Shops ausgespielt. Die 20-Sekündigen Clips werden mithilfe einer künstlichen Intelligenz zusammengestellt.

Die Übertragungen der deutschen Spiele im Überblick

Deutschland - Schottland (Eröffnungsspiel, 14. Juni um 21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Deutschland - Ungarn (19. Juni, 18 Uhr): ARD und MagentaTV

Schweiz - Deutschland (23. Juni, 21 Uhr): ARD und MagentaTV

Bei einem deutschen Weiterkommen würde es im Free-TV im Wechsel weitergehen. Achtel- und Halbfinale würde das ZDF übertragen, Viertelfinale und Finale die ARD.

TV-Übertragung der Vorrunde, 1. Spieltag in der Übersicht

Freitag, 14. Juni 2024

Deutschland - Schottland (21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Samstag, 15. Juni 2024

Ungarn - Schweiz (15 Uhr): MagentaTV

Spanien - Kroatien (18 Uhr): ARD und MagentaTV

Italien - Albanien (21 Uhr): ARD und MagentaTV

Sonntag, 16. Juni 2024

Polen - Niederlande (15 Uhr): RTL und MagentaTV

Slowenien - Dänemark (18 Uhr): ZDF und MagentaTV

Serbien - England (21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Montag, 17. Juni 2024

Rumänien - Ukraine (15 Uhr): RTL und MagentaTV

Belgien - Slowakei (18 Uhr): ZDF und MagentaTV

Österreich - Frankreich (21 Uhr): ARD und MagentaTV

Dienstag, 18. Juni 2024

Türkei - Georgien (18 Uhr): RTL und MagentaTV