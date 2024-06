EM-Spiele heute live: Auf diesen Sendern laufen die Spiele am Dienstag

von SPORT1 25.06.2024 • 09:52 Uhr Bei der Europameisterschaft in Deutschland stehen die Entscheidungen in der Gruppenphase an. Die Partien des 3. Spieltags werden jeweils als Parallel-Spiele ausgetragen. Welcher TV-Sender welches Spiel zum Vorrunden-Abschluss überträgt, erfahren Sie hier.

EM - Gruppe D: TV-Übertragung Niederlande - Österreich und Frankreich - Polen

Niederlande - Österreich (18 Uhr): RTL und MagentaTV

Frankreich - Polen (18 Uhr): ZDF und MagentaTV

EM 2024: Niederlande gegen Österreich bei RTL und Magenta

Am Dienstag (25. Juni) bestreiten die Gruppen C und D ihren dritten und entscheidenden Spieltag. Mit jeweils vier Punkten führen die Niederlande und Frankreich die Gruppe D an, dahinter folgt Österreich mit drei Zählern. Polen hat nach zwei Niederlagen keine Chance mehr aufs Achtelfinale.

Das Spiel der Niederländer gegen Österreich ist ab 18 Uhr (LIVETICKER) bei RTL und MagentaTV zu sehen. Zeitgleich kämpfen Frankreich und Polen (18.00 Uhr im LIVETICKER) in der Gruppe D um den zweiten Platz. Dieses Spiel wird zusätzlich bei MagentaTV auch live beim ZDF zu sehen sein. MagentaTV überträgt alle Spiele.

EM - Gruppe C: TV-Übertragung Dänemark - Serbien und England - Slowenien

Dänemark - Serbien (21 Uhr): ZDF und MagentaTV

England - Slowenien (21 Uhr): ZDF und MagentaTV

EM 2024: Dänemark gegen Serbien nicht im Free-TV

Am Dienstag treffen mit England und Slowenien am finalen Spieltag der Gruppe C zwei direkte Konkurrenten um den Einzug in die Runde der letzten 16 aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr (LIVETICKER) in Köln. Im Parallelspiel kämpfen Dänemark und Serbien in München ums Weiterkommen.

Das England-Spiel mit Topstar Jude Bellingham wird neben MagentaTV auch beim ZDF live im Free-TV zu sehen sein. Die Partie der Dänen wird nicht im Free-TV zu sehen sein und nur bei MagentaTV übertragen.

MAGENTATV ZEIGT ALLE 51 SPIELE DER EM 2024 LIVE

Wer alle 51 Spiele der EM verfolgen möchte, muss auf MagentaTV zugreifen, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Aber: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta. Die erste direkt am Samstag, wenn die deutschen Gruppengegner Ungarn und Schweiz aufeinander treffen. (Alles zum Public Viewing bei der EM)

Auch eine weitere Partie aus der deutschen Gruppe ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Am 23. Juni 2024 steht das Spiel zwischen Schottland und Ungarn auf dem Programm. Das dritte Spiel betrifft die Gruppe C am 20. Juni zwischen Slowenien und Serbien in München.

