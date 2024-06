Perfekte Ergänzung oder Problemfall - Passt Mbappé zu Real Madrid?

Schaut man auf die Zahlen der Karriere von Kylian Mbappé, scheint es kaum vorstellbar, dass der Franzose erst 25 Jahre alt ist.

16 nationale Titel, eine Weltmeisterschaft mit Frankreich und vier Treffer in einem WM-Finale konnte Mbappé bereits verbuchen. Hinzu kommen 256 Treffer und 108 Vorlagen in 308 Partien für Paris Saint-Germain. Einzig der große Traum vom Champions-League-Titel mit PSG blieb dem Superstar verwehrt.

Am Montagabend wurde es dann offiziell: Kylian Mbappé verlässt PSG zur Saison 2024/25 ablösefrei und schließt sich Real Madrid an. Dort soll er ein Handgeld von 150 Millionen Euro einstreichen. Es ist das Ende einer Transfersaga, die sich über mehrere Jahre hinweg gezogen hatte.

Mbappé erfüllt sich einen „Traum“

„Ein Traum wird wahr. Ich bin sehr glücklich und stolz, Teil meines Traumklubs Real Madrid zu sein. Es ist unmöglich zu erklären, wie glücklich und aufgeregt ich mich in diesem Moment fühle“, schrieb Mbappé, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb, in den sozialen Medien. Auf einer PK der französischen Nationalmannschaft ergänzte er am Dienstag: „Ich komme mit viel Demut.“

Bei keinem anderen Klub dürften die Chancen auf den ersten CL-Titel von Mbappé auf dem Papier besser stehen als bei den Königlichen. Zumal Real in den vergangenen elf Jahren stolze sechsmal den Henkelpott in die Höhe stemmen durfte. Das amerikanische Medium ABC titelte nach der Bekanntgabe des Transfers bereits: „Das Triple ist perfekt: Liga, Champions League und Mbappé.“

Es ist die erste Station des gebürtigen Parisers außerhalb von Frankreich. Die Erwartungen der Fans sind riesig, doch passt Mbappé überhaupt zu Real oder droht ein Problemfall?

Beim Finale gegen Borussia Dortmund waren es noch Vinícius Júnior und Rodrygo, die Real im Doppelsturm zum Erfolg führten. In nächsten Jahr wird sich mit Mbappé ein weiterer Superstar aufdrängen, der das Selbstverständnis mitbringt der Schlüsselspieler einer Mannschaft zu sein.

Kylian Mbappé wechselt ablösefrei zu Real Madrid

Zusätzlich stößt mit Endrick das 18 Jahre alte Top-Talent aus Brasilien zum Kader hinzu, für das die Madrilenen 47,5 Millionen Euro an Palmeiras überwiesen. Wie es mit Leihgabe Joselu weitergehen wird, der im Halbfinale der Champions League gegen den FC Bayern noch zum Helden avancierte, ist derweil unklar.

Folgt das nächste Star-Trio?

Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte des Weltfußballs, dass sich ein Trio an Superstars zu einer eingespielten Achse entwickelt und die persönlichen Egos hinten anstellt. Noch vor wenigen Jahren wirbelten Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Gareth Bale im Sturm von Real Madrid. Beim großen Rivalen, dem FC Barcelona war es derweil das Pendant aus Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar.

Folgt mit Vini Jr, Mbappé und Rodrygo nun das nächste Star-Trio? Das Tempo, die Technik, Variabilität und individuelle Qualität, die eine solche Angriffsreihe auf den Rasen bringen würde, dürfte jeden Gegner vor eine besondere Herausforderung stellen.

Auch, dass alle drei in ihrer Karriere sowohl im Sturmzentrum als auch auf dem Flügel eingesetzt wurden, spricht für den Erfolg des Trios. Im Spiel könnten die Spieler so immer wieder untereinander ihre Positionen tauschen und den Gegner so vor Herausforderungen stellen.

Auf der anderen Seite scheiterte in der jüngeren Vergangenheit bereits einmal der Versuch, ein Star-Trio, um Mbappé aufzubauen. Lionel Messi, Neymar und Mbappé sollten PSG zwischen 2021 und 2023 den ersten europäischen Titel der Klubgeschichte bescheren - ohne Erfolg. Immer wieder sorgten Schlagzeilen neben dem Platz für Aufmerksamkeit, während man in der Champions League zweimal im Achtelfinale scheiterte.

Ebenfalls fehlt Real in dieser Formation ein echter Neuner, der mit seiner Physis Bälle festmachen kann, in der Box präsent ist und mit seinen Kopfbällen für Gefahr sorgen kann. Sowohl Mbappé als auch seine künftigen Sturmpartner überzeugen überwiegend durch eine spielerische Komponente.

Ancelotti als X-Faktor

Mit Carlo Ancelotti steht jedoch ein Trainer an der Seitenlinie, der für seine taktische Variabilität und seine Fähigkeit bekannt ist, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen und mögliche Probleme zu kompensieren. Ein möglicher X-Faktor, um Ego und Talent seiner Spieler in die richtigen Bahnen zu lenken.

Allein ein erneuter Blick auf die Leistungen und Titel in der bisherigen Karriere von Mbappé lässt darauf schließen, dass der Superstar mit seinen Qualitäten in jeder Mannschaft erwünscht wäre, um diese zum Erfolg zu führen.

Dies zeigt sich auch an den intensiven Versuchen von PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi, Mbappé von einem Verbleib in der französischen Hauptstadt zu überzeugen und im Streit um bestimmte Boni noch möglichst viel Geld herauszuquetschen.