Sperre wäre "Segen!" These zu Bellingham schlägt hohe Wellen

„Ohne die Kollegen bist du nichts – und wenn er sich dann hinstellt und das sagt, dann würde es mich mal interessieren, was seine Teamkollegen sagen. Außer seinen Toren war er in den ersten vier Spielen nicht zu sehen“, sagte Hamann der Bild .

Dementsprechend spricht Hamann sogar von einem möglichen „Segen“ für den britischen Trainer Gareth Southgate, sollte Bellingham wegen seines obszönen Jubels für das Viertelfinale gegen die Schweiz gesperrt werden. Eine These, die auch in England für Wellen schlägt - beim Online-Auftritt der Daily Mail wurde die Meldung dazu an die höchste Position gesetzt.