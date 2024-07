EM 2024: Besonderer DFB-Appell an Deutschland-Fans

Am Freitagabend trifft Deutschland im Viertelfinale der EM auf Spanien. Im Vorfeld der Partie richtet der DFB eine Bitte an die Fans.

Vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Spanien am Freitag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Stuttgart hat der DFB alle Fans aufgefordert, in weißen T-Shirts oder Trikots zu erscheinen. Die Bitte gilt sowohl für den Stadionbesuch als auch für den vorab stattfindenden Fan-Walk. Es solle eine „geschlossene weiße Wand“ entstehen.