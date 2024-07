EM 2024: Die besondere Rückkehr des "Bayern-Schrecks" Joselu

„Hier habe ich mein erstes Bundesliga-Tor geschossen und ich hoffe, dass sich das wiederholen lässt“, blickte Joselu auf ein besonderes Erlebnis zurück. Am 26. September 2012 feierte er beim 3:0-Sieg der TSG Hoffenheim in Stuttgart seine Torpremiere im deutschen Oberhaus.

Wandervogel Joselu kehrt nach Stuttgart zurück

Am Freitag kehrt der Wandervogel in die Stadt zurück, in der er am 27. März 1990 zur Welt kam. Ein Tor in Stuttgart für die spanische Nationalmannschaft gegen Deutschland wäre die Krönung für Joselu - vorausgesetzt er spielt überhaupt. Bisher hat der Stürmer nur eine Nebenrolle in Spaniens Team inne, seinen einzigen EM-Einsatz absolvierte er im letzten Gruppenspiel gegen Albanien (1:0) als Trainer Luis de la Fuente die Rotationsmaschine anwarf.