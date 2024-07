EM 2024: Frankreich gegen Belgien heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland steht das nächste Achtelfinale auf dem Plan. Das K.o.-Spiel zwischen Frankreich und Belgien wird im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Stream und Ticker.

Wer schnappt sich bei der EM 2024 das nächste Ticket für das Viertelfinale ? Mitfavorit Frankreich fordert am Montag den ewigen Geheimfavoriten Belgien. Anstoß ist um 18 Uhr in Düsseldorf . Wo Sie das Spiel im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie hier.

Die französische Fußball-Nationalmannschaft um Superstar Kylian Mbappé verpasste etwas überraschend in Gruppe D den Gruppensieg und zog hinter Österreich als Gruppenzweiter in die Runde der besten 16 ein. Die von Domenico Tedeseco trainierten Belgier retteten sich mit vier Punkten in der sehr engen Gruppe E ins Viertelfinale.