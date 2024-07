EM 2024: Niederlande - England heute live im TV, Stream & Ticker

Hier können Sie Niederlande gegen England heute LIVE verfolgen:

England hingegen schaffte durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Schweiz zum zweiten Mal in Folge den Sprung in die Vorschlussrunde.

EM: Niederlande glänzt in der Offensive

Beide Teams präsentieren sich bei der EM 2024 bislang nicht immer in Top-Form. Die Niederlande musste insbesondere nach der 2:3-Niederlage am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen Österreich Kritik einstecken. Als Drittplatzierter der Gruppe D löste Oranje dennoch das Ticket für die K.o.-Phase.

Niederlande - England: Voraussichtliche Aufstellungen

EM 2024: England mit Ladehemmungen

England-Trainer Gareth Southgate wurde für seinen defensiven Spielstil (zwei Tore in der Gruppenphase) mehrfach kritisiert. Dennoch blickt der 53-Jährige optimistisch auf das Halbfinale: „Im Moment sind wir nicht in der Lage, viele Tore zu schießen, aber in den letzten drei Spielen haben wir immer gegen Fünfer-Abwehrreihen spielen müssen. Wir sind zum dritten Mal in vier Anläufen im Halbfinale, aber da soll jetzt noch nicht Schluss sein.“