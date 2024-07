Ronaldo vs. Mbappé: Was bei Portugal gegen Frankreich das Problem ist

Schickt Mbappé sein Idol in Rente?

Und dennoch: Einer von beiden wird beim Showdown von Hamburg auf der Strecke bleiben. Und nicht wenige formulieren es so, dass Mbappé sein 14 Jahre älteres Vorbild Ronaldo im Duell der Generationen in Rente schicken wird.

Was die Angelegenheit gleich doppelt pikant macht: Einst zierten Ronaldo-Poster das Kinderzimmer des französischen Stürmers, der mit einem Sieg nicht nur die EM-Karriere seines Idols beenden würde, sondern ab der kommenden Saison zudem für ebenjenes Real Madrid aufläuft, das dem Portugiesen wiederum in 311 Pflichtspielen 292 Tore zu verdanken hat.

Ronaldo: Bremsklotz oder Verstärkung?

Extravagant bis beleidigt

Was die Situation ansonsten immer wieder an den Rand eines gefährlichen Kipppunkts zu drängen droht, ist Ronaldos Hang, vom Extravaganten ins Beleidigtsein abzudriften - siehe dazu zuletzt manche vorzeitige Auswechslung, auf die der 39-Jährige wenig amüsiert reagiert hatte.

Was also passiert, wenn der Routinier von seinen Neben- und Hinterleuten wie Bernardo Silva oder Bruno Fernandes nun erneut zu wenige oder ungeeignete Bälle und Zuspiele bekommt, um zu glänzen? Oder wenn die eigene Abwehr um Alterspräsident Pepe, wie Ronaldo beim EM-Sieg vor acht Jahren im Finale auch gegen Frankreich dabei, derart ins Hintertreffen gerät, dass für das so gern gestreichelte Ego des Superstars so gar kein Raum mehr bleibt wie beim 0:2 in der Gruppenphase gegen Georgien?