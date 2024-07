ZDF-Duo liefert sich kuriosen Schlagabtausch wegen Youngster

Das Zaubertor von Spaniens Wunderkind Lamine Yamal zum EM-Final-Einzug lässt auch Christoph Kramer und Per Mertesacker verblüfft zurück. Das Experten-Duo erinnert sich dabei auch an die eigene Jugend zurück - und sieht bemerkenswerte Unterschiede.

Dieser junge Mann fasziniert Fans und Experten gleichermaßen: Nach dem Sensationstor von Lamine Yamal haben sich auch die deutschen 2014-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer in einer Mischung aus Verzücktheit und Fassungslosigkeit über das spanische Fußball-Wunderkind zu Wort gemeldet.

„Wie er das Tempo bestimmt, im Zwischenraum steht und auch immer die Ruhe behält, über den Dingen steht in so einem jungen Älter“, sagte Mertesacker in seiner Rolle als EM-Experte des ZDF, nachdem die Iberer auch dank Yamals Kunstsschuss im EM-Halbfinale den Erzrivalen Frankreich aus dem Turnier geworfen hatten (2:1).