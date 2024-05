„Peinlich für den deutschen Fußball“ - Fans sauer nach Leverkusen-Niederlage

Die Serie ist gebrochen, das Finale verloren, das Triple nicht mehr möglich: Die 0:3-Niederlage von Bayer Leverkusen im Endspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo war schmerzhaft. Vor allem, weil die sonst so dominante Mannschaft von Atalanta regelrecht überrumpelt wurde und verdient verlor.

Kriegt Lookman ein Bayern-Angebot?

„Schade. Es wird keine weitere Möglichkeit geben, eine unbesiegte Saison in allen Wettbewerben zu erreichen“, ärgerte sich ein anderer Fan.

Oft hatte sich Leverkusen diese Saison mit späten Toren gerettet, doch das Finale zeigt: Das klappt nicht immer. „Willkommen in der Realität, Bayer Leverkusen. Schade, aber irgendwann muss jede Serie zu Ende gehen“, meinte ein User.

Bereits nach 26 Minuten lag die Mannschaft von Xabi Alonso hinten, ausgerechnet durch einen Doppelpack von einem ehemaligen Bundesliga-Flop. Ademola Lookman wurde 2019 für 18 Millionen von RB Leipzig verpflichtet, konnte aber nie überzeugen und ging nach einigen Leihen 2022 nach Bergamo. Ein User witterte nun eine Rückkehr in die Bundesliga: „Dieser Lookman wird morgen ein Angebot von Bayern bekommen.“

Als erster Hattrick-Torschütze in einem Europapokal-Finale seit Jupp Heynckes im Jahr 1975 hat der Nigerianer aber generell auf sich aufmerksam gemacht, war ein anderer Beobachter sicher: „Dieser Lookman hat gerade ein Bewerbungsschreiben hinterlassen. Bayern, PSG, City, ManU und so weiter. Der wird safe Angebote bekommen im Sommer.“

„Das geht mit auf die Kappe von Alonso“

Der Meister-Trainer bekam auch von anderen Nutzern sein Fett weg: „Das geht mit auf die Kappe von Alonso. Gegen so einen bekannten robusten Gegner ohne richtige Neun war ein Fehler.“

Doch auch die Spieler mussten sich Kritik anhören, so wird im gleichen Kommentar noch geschrieben: „Nichtsdestotrotz war die komplette Mannschaft heute sehr schwach. Wenn dann noch der Motor Xhaka das schwächste Spiel seiner Saison macht und Wirtz nicht ins Spiel kommt, ist die Niederlage verdient. Vielleicht waren sie auch ein wenig selbstgefällig und dachten, dass es von selber geht.“

Ein anderer User meint: „Unglaublich schlechte Leistung von Leverkusen. Keiner hatte Lust. Waren im Kopf schon beim Triple feiern. Sehr schade“. Ein anderer Fan ging sogar noch weiter: „In einem Finale so energielos - peinlich für den deutschen Fußball“

Leverkusen kann im DFB-Pokal Wiedergutmachung leisten

Doch Leverkusen hat bereits am Samstag die Chance zur Wiedergutmachung. Im Olympiastadion von Berlin kämpft Bayer gegen Zweitligist Kaiserslautern um den DFB-Pokal (ab 20 Uhr im LIVETICKER ).

Der Triple-Traum ist zwar futsch, aber wenigstens könnte Leverkusen dort wieder etwas gegen den „Vizekusen“-Spitznamen unternehmen. Die Spieler sollten aber gewarnt sein, meint ein User: „Wenn Leverkusen so im DFB-Pokal-Finale spielt, dann hat Kaiserslautern was zu feiern am Ende.“