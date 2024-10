Europa League: Hummels-Debüt? Nächster Rückschlag

Schon wieder nicht in der Startelf: Mats Hummels muss weiterhin auf sein Startelf-Debüt bei AS Rom warten.

Schon wieder nicht in der Startelf: Mats Hummels muss weiterhin auf sein Startelf-Debüt bei AS Rom warten.

Mats Hummels muss weiter warten. Beim Heimspiel gegen Dynamo Kiew in der Europa League wurde der 35-Jährige von Trainer Ivan Jurić erneut nicht für die Anfangsformation der AS Rom berücksichtigt.

Stattdessen sitzt der Ex-Dortmunder zunächst auf der Bank - er könnte durch eine Einwechslung aber später noch zu seinem Debüt kommen. Seit seinem Wechsel am 4. September spielte der Weltmeister von 2014 bisher keine einzige Minute für die Roma, bei der er in sieben Pflichtspielen unberücksichtigt blieb.

Hummels selbst nimmt seine Lage jedoch offensichtlich mit Sarkasmus hin. „Mehr Trophäen vom Champions-League-Team der Saison als Spielminuten bisher“, schrieb er am Freitag auf Instagram, nachdem er zuvor gegen Inter Mailand 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. „Ich nehme sowas immer mit Humor, also bitte auch so interpretieren.“