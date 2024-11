Europa League: Eintracht Frankfurt - Prag heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 07.11.2024 • 15:45 Uhr Eintracht Frankfurt will den Schwung aus der Bundesliga mit auf die internationale Bühne nehmen. Am vierten Spieltag der Europa-League-Ligaphase geht es gegen den tschechischen Vertreter Slavia Prag. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Für Eintracht Frankfurt könnte es derzeit nicht besser laufen. Mit Platz drei in der Bundesliga und Rang sechs in der Europa League stehen die Hessen glänzend da. Am Donnerstagabend steht mit dem Heimspiel gegen Slavia Prag eine vermeintliche Pflichtaufgabe auf dem Programm, die aber auch erstmal gemeistert werden muss.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den tschechischen Vertreter Slavia Prag wird nicht live im Free-TV übertragen. Interessierte benötigen ein Abo bei RTL+, um die Partie der Hessen (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) live zu verfolgen.

Europa League: Eintracht Frankfurt - Slavia Prag heute live in TV & Stream verfolgen

TV: -

Stream: RTL+

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Frankfurt: Toppmöller will „demütig bleiben“

Trainer Dino Toppmöller will sich mit dem formstarken Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nicht von den bisherigen Resultaten blenden lassen. „Mein Motto ist immer: Demütig bleiben, mit beiden Füßen auf dem Boden und jedes Spiel mit 100 Prozent angehen“, sagte der Coach. Gegen Prag, das in drei Spielen bislang vier Punkte sammelte, erwarte er „auf dem Papier mit Sicherheit das schwierigste Heimspiel - bei allem Respekt vor den anderen Gegnern“.

Europa League: Prag unterliegt Bilbao

Während die Eintracht am 3. Spieltag den zweiten Sieg feiern konnte, lief es für die Prager weniger gut. Zu Gast bei Athletico Bilbao musste sich das Team aus Tschechien mit einem 1:0 nach der 94. Spielminute geschlagen geben. Am 1. Spieltag der Europa League konnte sich die Mannschaft von Trainer Jindrich Trpisovsky mit einem 2:0-Sieg gegen Ludogorez Rasgrad drei Punkte sichern. In der 2. Spielrunde erkämpfte sich das Team ein Unentschieden gegen Ajax Amsterdam und findet sich in der Tabelle auf Platz 16 wieder.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den Spielzeiten 18/19 und 21/22 scheiterte Slavia in der Europa League jeweils erst im Viertelfinale.

Eintracht Frankfurt - Slavia Prag: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht: Trapp - Collins, Koch, Tuta, Theate - Skhiri, Larsson - Knauff, Götze - Ekitiké, Marmoush

Slavia: Kinsky - Holes, Zima, Ogbu, Boril - Dorley - Doudera, Zafeiris, Diouf, Provod - Chory

Europa League: Frankfurt in der Liga-Phase auf Kurs