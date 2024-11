Tottenham-Youngster auf den Spuren von Bayern-Star Kane

Tottenham-Youngster Will Lankshear erzielt in der Europa League sein erstes Pflichtspiel-Tor im Profibereich. Damit wandelt er auf den Spuren von Bayern-Star Harry Kane.

Tottenham-Youngster Will Lankshear hat in der Europa League sein erstes Pflichtspiel-Tor im Profibereich erzielt. Der Engländer traf bei der Niederlage bei Galatasaray Istanbul (2:3 ) zum zwischenzeitlichen 1:1 (18.) und wandelt damit auf den Spuren von Bayern -Star Harry Kane.

Grund: Mit 19 Jahren und 201 Tagen ist er nach dem Angreifer des Rekordmeisters der zweitjüngste Spurs-Torschütze in einem europäischen Wettbewerb. Kane steht durch sein Tor gegen Shamrock Rovers in der Europa-League-Saison 2011/12 der „Spitzenreiter“ in dieser Kategorie. Damals war Kane 18 Jahre und 14 Tage alt.

Lankshear spielt in dieser Saison erstmals für die Profis. In der Premier League saß er zweimal auf der Bank. In der Europa League kam er in Istanbul und Anfang Oktober bei Ferencvaros Budapest zum Einsatz.