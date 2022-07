Frauen-EM 2022: EM-Finale Deutschland vs. England vor Rekord-Kulisse

Matchwinnerin Alexandra Popp, die mit ihrem Doppelpack im Halbfinale gegen Frankreich maßgeblichen Anteil am Finaleinzug der DFB-Frauen hat, kann es kaum abwarten, in Wembley aufzulaufen. „Wir sind so unfassbar glücklich, kein Schwein hat mit uns gerechnet, und wir stehen jetzt im Finale gegen England vor 90.000 Zuschauern – ganz ehrlich, etwas Schöneres gibt es nicht“, sagte Popp dem ZDF.