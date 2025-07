Sie brachte Tuchel auf die Palme: Umstrittene Schiedsrichterin pfeift DFB-Frauen

Deutschland trifft zum EM-Auftakt auf Polen. Die Schiedsrichterin für den heutigen Abend sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Wirbel und war heftiger Kritik ausgesetzt.

Sie brachte noch im Juni Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel auf die Palme, auch mit Bayern-Ersatzkeeper Sven Ulreich kam es schon einmal zu einer Auseinandersetzung - und am Freitagabend pfeift ausgerechnet die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart den EM-Auftakt der DFB-Frauen gegen Polen (ab 21 Uhr im Liveticker) .

Als Frappart im Mai 2019 ihr Debüt in der Ligue 1 gab, war der Hype um sie riesengroß. Heute ist sie fünfmalige Weltschiedsrichterin, war 2020 die erste Frau, die ein Champions-League-Spiel bei den Herren pfiff und auch die erste weibliche Unparteiische, die ein Männer-WM-Spiel leitete (Deutschlands Gruppenspiel gegen Costa Rica bei der WM 2022 in Katar) .

Sechs Jahre später darf sie zwar weiterhin in der französischen Liga pfeifen, auch in der Champions League ist sie immer wieder im Einsatz und bei der Frauen-Europameisterschaft am Start - doch seit einigen Jahren ist die Französin auch heftiger Kritik ausgesetzt.