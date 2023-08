Frauen-WM: Gelingt mit diesem Taktik-Kniff die Deutschland-Wende?

Auf dieses Mittel könnte nun auch die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg von Beginn an im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea setzen - zumindest deutet vieles darauf hin, dass Schüller neben Alexandra Popp aufläuft.

Alleine aufgrund ihrer Körperlichkeit haben beide Angreiferinnen im Vergleich zu den eher kleingewachsenen südkoreanischen Verteidigerinnen einen Vorteil. Denn mit Hye-Ji Hong, die 1,73 Meter misst, ist nur eine Abwehrspielerin ähnlich großgewachsen wie Schüller (1,73 Meter) und Popp (1,74). Daher dürften beide Stürmerinnen - sollten sie denn auflaufen - am Donnerstag ihre Kopfballstärke häufig unter Beweis stellen können.

Schüller: „Ich bin eher eine Spielerin, die in die Tiefe geht“

Während sie das gute Kopfballspiel eint, sind sie ansonsten unterschiedliche Stürmertypen. „Ich bin eher eine Spielerin, die in die Tiefe geht und Poppi ist eben eher die, die die Bälle festmacht und um die Bälle kämpft“, analysierte Schüller.

Neuendorf kündigt Analyse nach Vorrunden-Aus an

Für die Spielerin vom FC Bayern müsste wohl mit Lina Magull eine Vereinskollegin zunächst auf die Bank weichen. Während Voss-Tecklenburg in der Offensive also freiwillig wechseln könnte, ist die Bundestrainerin in der Defensive wieder zum Umstellen gezwungen.