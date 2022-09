Alarmierendes Urteil! Dieser Gündogan-Satz lässt tief blicken

„Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu wenig dargeboten, hatten auch in der zweiten Hälfte zu wenig Durchschlagskraft. Das war viel zu wenig heute“, sagte der Mittelfeldspieler in der Mixed Zone nach der deutschen 0:1-Pleite gegen Ungarn in der Nations League: „Wir haben viele einfache Fehler gemacht, viele Ballverluste, viele Fehlpässe.“