891 Tore später geschieht das Unglaubliche!

Und weil er ein so außergewöhnliches Ereignis darstellt, bringt er so manche erstaunliche Erkenntnis mit sich. Zum einen ist da der Schütze des historischen Tors.

Irrwitzige Facts zum San-Marino-Sieg

Mehr als ein ganzes junges Menschenleben musste San Marino also warten. Als der Fußballzwerg seinen ersten Sieg gegen Liechtenstein feierte, stand selbst der unverwüstliche Superstar Cristiano Ronaldo noch am Anfang seiner glanzvollen Karriere.

Als Rehagel die Fußballwelt schockte

In der Formel 1 feierte Michael Schumacher eines seiner besten Jahre und wurde zum siebten Mal Weltmeister. Er fuhr eine der dominantesten Saisons der Geschichte und gewann 13 von 18 Rennen. Zwölf davon in den ersten 13 WM-Läufen.

Und während die Sammarinesi Liechtenstein zum ersten Mal besiegten, kassierte die deutsche Fußballnationalmannschaft an diesem Tag eine ihrer bittersten Niederlagen: In Bukarest unterlag sie Rumänien mit 1:5.

„Gott“ spielt bald für „Real Madrid“

Tatsächlich hat San Marino in der Geschichte des internationalen Fußballs erst ein einziges Mal gewonnen - und das in einem Freundschaftsspiel. Am 28. April 2004 besiegte die Mannschaft das Fürstentum Liechtenstein mit 1:0 und wurde damit zum Symbol einer Nation, die auch in aussichtslosen Situationen nie aufgibt. Den Sieg sicherte ein Tor von Andy Selva, der mit acht Treffern bis heute Rekordtorschütze des Landes ist. Doch auch dieser glorreiche Moment konnte die folgende Niederlagenserie nicht aufhalten.